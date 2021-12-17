Bloomberg'den seçim analizi: 'Yayılan öfke Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'

ABD merkezli Bloomberg, 2023 seçimlerini ve Türkiye'de yaşanan ekonomik krizi masaya yatırdığı kapsamlı analizde, "Türk liderinin mütevazi memleketi ile Sarayı birbirine bağlanan otoyollar boyunca yayılan öfke, Recep Tayyip Erdoğan için kırmızı kod uyarısı yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg, "Erdoğan'ın 20 yıllık Türk siyasetindeki desteğinin belkemiğini oluşturan- çay yetiştiricileri, balıkçılar, küçük perakendeciler, kafe çalışanları ve gaz istasyon görevlileri- emekçiler, yaşam pahalılığı arttıkça iktidar partisinden vazgeçiyorlar" yorumunu yaptı.

"Muhalefet partileri büyük şehirleri kontrol ediyor, yani Erdoğan ve AKP'sinin 2023 seçimlerinde iktidarda kalmak için geleneksel kaleleri tutması gerekiyor" ifadelerine yer verilen analizde "Ancak başkentten Erdoğan'ın memleketine yapılan bir yolculuk, 2023 seçimlerinde bunun garanti edilmediğini gösterdi. Salgın kaynaklı zorluklar arasında popülaritesi azalırken Erdoğan, Türkiye'yi yüksek riskli bir ekonomik deneye zorladı. Geçmişte Asya'daki bazı ülkeler tarafından izlenen ihracata dayalı yol şimdi onun versiyonu oldu. Ancak, Erdoğan'ın ortodoks ekonomiden uzaklaşması insanları daha da yoksullaştırdı. Bu yıl, TL'nin değerinden yüzde 50'den fazlasını silerek fiyatları sarstı" denildi.

'Şimdi lüks içinde yaşıyorlar'

Rize'de Bloomberg'e konuşan bir yurttaş, "Bize tepeden bakıyorlar. Başlangıçta bizden biriydiler, sıradan insanlardı. Şimdi lüks içinde yaşıyorlar" dedi. Bloomberg yurttaşın sözlerini, "Bu, AKP'nin kalesi olması gereken yerlerde düzenli olarak duyduğunuz bir şikayet...Bunun gibi kişisel bağlantılar buradaki birçok kişinin, önce Başbakan olan ve 2018'den bu yana da Cumhurbaşkanı olarak otoyollar, hastaneler ve limanlar inşa ederek desteklerini kazanan Erdoğan'ın doğrudan eleştirmekten kaçınması anlamına geliyor" şeklinde yorumladı.