Bloomberg ve CNN'den Rusya'dan çekilme kararı

Bloomberg ajansı ve CNN, Rusya'da yayınını sonlandırdığını duyurdu.

Bloomber ve CNN, gazetecilerinin Rusya'da haber yapmalarını engellendiğini ifade ederek bu kararı duyurdu. Batı menşeli kurumların faliyetlerine ne zaman tekrar başlayacaklarına dair bir açıklama gelmedi.

CNN sözcüsü yaptığı açıklamada "Biz durumu ve ileriye dönük sonraki adımlarımızı değerlendirmeye devam ederken 'CNN Rusya' yayın yapmayı durduracak." dedi.

Bloomberg'se, Rusya tarafından uygulanabilecek cezai yaptırımların tehdidini çerçevesinde gazetecilik çalışmalarını durduracağını duyurdu.