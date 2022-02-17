Bloomberg: Seçim düzenlemesinden MHP yararlanacak

Türkiye'de seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesi için hükümetin yasa teklifi sunma hazırlığında olduğunu haberleştiren ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, bunun Erdoğan'ın ana ortağı MHP'ye yardım niyetiyle atılmış bir adım olarak göründüğünü yazdı.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre AKP ve MHP tarafından Meclis'e sunulmaya hazırlanan yasa teklifinin haftalar içinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yeni yasanın onaylanmasından bir yıl sonra geçerli olacağını bildiren Bloomberg Türkiye'de genel seçimlerin Haziran 2023'te yapılmasının planlandığını yazdı.

Son anketlere göre MHP'nin 2018 seçimlerindeki yüzde 11,1 oy oranının düştüğünü gösterdiğine işaret eden Bloomberg geçen yıl TL'nin değerindeki düşüşün hayat pahalılığını artırmasıyla birlikte AKP'ye desteğin de azaldığını yazdı.

Haberde Optimar araştırma şirketi genel müdürü Hilmi Daşdemir'in de seçim barajını yüzde 7'ye düşürülmesinin temel amacının MHP'yi rahatlatmak olduğu görüşüne yer verildi.

Bloomberg kamuoyu araştırmacılarının, barajın yüzde 7'ye düşürülmesinin bir sonucunun da seçmenlerin artık parlamentoya girmesi için kendi oylarına ihtiyaç duymayacağını düşünmeleri durumunda HDP'ye desteğin azalması olacağı değerlendirmesine yer verdi.