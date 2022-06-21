Bloomberg: NATO Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi bir araya getirmeli

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının Türkiye engeline takılması sebebiyle üç ülke arasındaki müzakereler devam ediyor. Dün yapılan üçlü toplantıda da olumlu bir sonucun çıkmadığı belirtildi. Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi amaçlanıyor.

Bloomberg'de yayımlanan ABD'nin eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Oramiral James Stavridis'in yazısına göre, NATO'nun en büyük kabiliyeti, neredeyse Rusya ve Çin'in üç katından daha fazla olan 900 milyar dolarlık savunma bütçesi, 24 bin savaş uçağı, silah altında bulunan 3 milyondan fazla asker ve 800 savaş gemisi. Stavridis'e göre, bu güçlü birliktelik ittifakın zayıf tarafını da oluşturıyor.

Stavridis NATO'nun aşil topuğunun, "herhangi bir önemli kararı sonuçlandırmak için fikir birliği ihtiyacı, yani tüm üyelerin tek bir askeri konuşlanmadan önce olumlu oy vermek zorunda kalması" olduğunu söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılma kararının normalde çok kolay olması gerektiğini, ancak Türkiye'nin muhalefeti nedeniyle geciktiğini belirten yazar, "Nihai sonuç ne olacak ve ittifak bundan ne öğrenmeli?" diye soruyor.

Finlandiya ve İsveç'in durumu Makedonya'ya benziyor ama aynı değil

Finlandiya ve İsveç'in NATO için mükemmel adaylar olduğunu belirten James Stavridis, "Ancak 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye, her iki ulusun da Ankara'nın Kürt teröristleri olarak gördüğü, Kürdistan İşçi Partisi veya PKK üyelerini barındırdığından şikayet ederek üyeliklerine karşı çıkıyor. 30 ülkenin tamamı yeni üyelerin katılımını kabul etmesi gerektiğinden, Türkiye'nin itirazı önemli bir engel oluşturuyor" dedi. Stavridis, Türkiye'nin bu durumunun ilk kez olmadığını, Kuzey Makedonya'nın birliğe katılmadan önceki durumunu örneklendirerek belirtiyor. Makedonya da, sadece Yunanistan'ın karşı oy kullanması sebebiyle sene boyunca NATO'ya üye olmak için beklemiş en sonunda, ülkenin adını değiştirmek zorunda kalmıştı.

NATO dikkatli hareket etmeli

Yazar, hem Türkiye'nin hem de NATO'nun dikkatli adım atması gerektiğini, NATO'nun Türkiye'nin kaygılarını dinlemesi ve İsveç ve Finlandiya'yı Kürt meselesini ele alırken kendi yasal ve siyasi sistemlerinin kısıtlamaları dahilinde ellerinden geleni yapmaya teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.

James Stavridis, diplomatik ilişkilerin düzgün bir şekilde kurulması gerektiğini belirterek, NATO'nun Ukrayna'daki savaş devam ederken güçlenmesinin Türkiye'ye de kabul ettirilmesi gerektiğini söyledi.