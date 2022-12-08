Bloomberg: Erdoğan yaklaşan seçimler öncesinde muhafazakarlık kartını oynuyor

Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü planı ve eşcinsel evlilikleri yasaklayacak anayasa değişiklikleriyle 2023 seçimleri öncesinde "muhafazakar seçmen tabanını sağlamlaştırmaya çalıştığı" yorumunda bulundu.

Haberde, AKP'nin Meclis'te söz konusu değişiklikleri gerçekleştirecek çoğunluğa sahip olmadığı için, "bu hamlelerin esas olarak siyasi bir sahne oyunu olarak tasarlandığı" öne sürüldü. Değişikliklerin Meclis'ten geçmesi halinde bile sadece anayasal bir değişiklik olacakları bildirildi.

Bloomberg'in haberinde, Türk medeni kanununda yapılacak değişiklikle evliliğin “bir erkek ve bir kadın” arasındaki bir düzenleme olarak tanımlanacağı belirtilirken; başörtüsü önündeki tüm kısıtlamaların halihazırda on yıldan uzun bir süre önce kaldırıldığı hatırlatıldı.

Muhalefet partilerinin, Erdoğan'ın anayasa değişikliği planını destekleme konusunda tam bir tavır almadığı ve Erdoğan'ın gelecek sene gerçekleşecek seçimler öncesinde tartışmalı iki konu etrafındaki herhangi bir tereddütten yararlanmayı planladığı aktarıldı.

Öte yandan, mevcut anayasa değişikliği fikrini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ortaya attığı hatırlatıldı. Haberde Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için anayasa değişikliği planına eşcinsel evlilikleri yasaklayacak bir madde ekleyerek bu fikri daha da ileri götürdüğü savunuldu.