Bloomberg: Almanya'daki Gazprom ofislerine baskın düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) organlarınca Rus enerji şirketi Gazprom'un Almanya'daki ofislerine baskın düzenlendiği belirtildi.

Bloomberg'ün isminin yayımlanmasını istemeyen kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, baskınlar Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının rekor seviyelerde artmasında Gazprom'un rolü olduğuna dair başlatılan soruşturma kapsamında yapıldı.

Gazprom'un Almanya'daki yan kuruluşları Gazprom Germania ve Wingas şirketlerinin ofislerine AB yetkililerinin gittiği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu'nun Gazprom'un doğalgaz piyasalarındaki eylemlerini yakından takip ettiği belirtilen haberde, olası bir rekabete aykırılığı araştırmak üzere açılan soruşturmanın Ukrayna'daki savaş öncesinde başlatıldığı kaydedildi.

Rusya Avrupa'daki gaz fiyatlarındaki artıştan sorumlu olmadığını defalarca açıklamış, Gazprom da müşterilerinin taleplerini tam olarak karşıladığını duyurmuştu. Avrupa'daki tesisler de bunu teyit etmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak geçen hafta yaptığı açıklamada asıl suçlanması gerekenin Kuzey Akım 2 gaz boru hattının ruhsatlandırma sürecini askıya almak da dahil olmak üzere AB'nin politikaları olduğunu söylemişti.

Bloomberg konuya ilişkin Avrupa Komisyonu'ndan bir yorum yapılmadığını bildirdi. Gazprom Germania sözcüsü ise şirketin yetkililerce yapılan herhangi bir soruşturma ya da ziyaretle ilgili bir yorumda bulunamayacağını kaydetti. Wingas da konuya ilişkin bir yorum yapmayı reddetti.