Bloomberg: AB, Rusya’ya uygulayacağı yaptırımları belirledi

Bloomberg, Avrupalı ​​yetkililere atıfta bulunarak, AB'nin Rusya'ya karşı uygulayacağı yaptırımlara izin verdiği, bunlar arasında para birimi dönüştürme, ihracat ve ithalat kısıtlamaları "temel teknolojilere" erişim yer alıyor. Ajansın iddiasını Avrupa Birliği henüz resmi olarak doğrulamadı.

Haberrus'da yer alan habere göre ajans, Rusya'nın Avrupa ülkelerine gaz arzını kısıtlaması, siber saldırılar gerçekleştirmesi, dezenformasyon kampanyaları yürütmesi veya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda AB'nin bu tür yaptırımları uygulamaya niyetli olduğunu belirtiyor. Bloomberg'e konuşan kaynak, "temel teknolojileri" Swift ödeme sistemine erişim ve "elektrik cezaları" olarak yorumluyor.

Bir gün önce, 25 Ocak'ta ABD başkanlık idaresinden bir temsilci, ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı olası yaptırımları aktif olarak detaylandırdığını söyledi.

ABD'nin Avrupa'ya alternatif gaz tedarikçileri aradığını söyledi.

Almanya, Bloomberg'in daha önce yazdığı gibi, Rusya karşıtı enerji yaptırımlarına karşı çıkıyor.

ABD direk Putin’e yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Joe Biden, NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya Rusya’nın olası işgaline karşı ABD askeri gönderme planının olmadığını, ancak işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan yaptırım uygulamayı değerlendireceğini ve bunun çok ağır sonuçları olacağını söyledi. Biden, “Rusya tüm askerleriyle Ukrayna’ya girerse bu İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en büyük işgal olur ve bu durum dünyayı değiştirir” dedi. Yabancı liderlere doğrudan yaptırım uygulanması, nadir görülen ancak örneği olan bir durum. Yaptırım uygulanan dünya liderleri arasında Venezuela lideri Nicolas Maduro, Suriye lideri Beşar Esat ve Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi yer alıyor.