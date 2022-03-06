Blinken'dan 'Zelenskiy öldürülürse ne olur?' sorusuna yanıt: 'Ukrayna'nın planları var'

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken CBS kanalına verdiği mülakatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin geleceğini ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Zelenskiy'in görüştüğü liderlere birkaç kez "bu son görüşmemiz olabilir" dediğini hatırlatan sunucunun, "Eğer Rusya Zelenskiy'i öldürürse bunun karşılığı ne olacak? Ukrayna'da onun başında olmadığı bir yönetimi desteklemek için bir acil durum planınız var mı?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Blinken "Ukraynalıların bunun için şu anda detayına girmeyeceğim planları mevcut, ancak şunu söyleyebilirim ki biz yönetimin şu ya da bu şekilde devamını isteriz" dedi.

Ukrayna'ya savaş uçağı

Ukrayna'ya savaş uçağı sağlanması konusunda Polonya ile görüştüklerini söyleyen Blinken "Şu anda Polonyalı dostlarımızla Ukraynalılara bu savaş uçaklarını temin etmeleri durumunda nasıl envanterlerini yeniden doldurabileceğimiz konusunda konuşuyoruz. Bu konuda aktif bir görüşme trafiğindeyiz" dedi.

'İran'la görüşmelerde sona yaklaşıldı'

Blinken ayrıca ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la nükleer müzakerelerde sona yaklaştıklarını, halen üzerinde çalışılan bazı maddelerdeki sorunların çözülmesi konusunda çalıştıklarını söyledi.