Blinken'dan Çavuşoğlu görüşmesi sonrası 'koordinasyonu sürdürme' paylaşımı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürülmesi mesajı verdi.

Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Washington'da Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Stratejik mekanizma kapsamında Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına NATO'nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

Blinken, paylaşımında toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verdi. 

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