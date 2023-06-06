Blinken: Yahudi yerleşimleri barış önünde engel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail yanlısı lobi kuruluşu AIPAC'ta yaptığı konuşmada, Filistin'de işgal altında olan bölgelerdeki Yahudi yerleşimlerinin barışın önünde engel oluşturduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'nin Ortadoğu sorununda İsrail'in güvenliği ve iki devletli çözüme katkı taahhüdünü vurgulayan Blinken, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da "ilhaka yönelik adımlar ya da kutsal mekanlardaki statükonun bozulmasının" iki devletli çözümün başarı şansını zedeleyeceğini kaydetti.

Blinken, "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi, aradığımız umut ufku önünde açık bir engel oluşturmaktadır" dedi.

Blinken, "Aynı şekilde Batı Şeria'nın ilhakına yönelik fiili ya da hukuki herhangi bir adım, kutsal mekanlardaki tarihi statükonun bozulması, evlerin yıkımına devam edilmesi, nesiller boyunca o evlerde yaşayan ailelerin tahliyesi, iki devletli çözümün başarı şansına zarar vermektedir" diye konuştu.