Blinken: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturmak mümkün değil

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun dokuzuncu günü devam ederken, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilip edilmeyeceği tartışması sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge kararı alınmasının mümkün olmadığı söyledi.

Blinken yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların etkisinin şimdiden beklentileri aştığını söyledi. Blinken, "Zaten Rusya üzerinde herhangi birinin beklediğinin çok ötesinde dramatik bir etki yarattık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna krizinin iyileşme sürecine girmeden önceden, önümüzdeki günlerde daha da kötüleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

'Biden, Putin ile görüşme niyetinde değil'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeyi planlamadığı açıklandı.