Blinken: Rusya'da yönetimi değişikliği bize bağlı değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirmek isteyip istemediğine dair soru üzerine "Bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.

Blinken Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları ile görüşmesinin ardından BBC'nin sorularını yanıtladı.

"Ukrayna'nın yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Blinken "Hiçbir şeyin kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama elbette, Rus ordusunun ağırlığı, Ukrayna'nın çok ötesinde. Ancak Ukrayna halkının iradesinin ne olduğunu ve bunun yol açtığı etkiyi tam olarak değerlendirebileceğinizi sanmıyorum. Bir de şöyle düşünün. Moskova'nın niyeti bir şekilde hükümeti devirmek ve kendi kukla rejimini kurmaksa, 45 milyon Ukraynalı öyle ya da böyle bunu reddedecektir" şeklinde yanıt verdi.

'Ne kadar süreceğini söyleyememem'

Blinken, "Yani kazanabileceklerine ikna oldunuz mu?" sorusuna karşılık ise, "Zamanla, kesinlikle. Bunun ne kadar devam edeceğini, ne kadar süreceğini söyleyemem. Ancak kendi geleceği ve özgürlüğü için savaşan 45 milyon Ukraynalının Rusya'nın iradesine boyun eğmeyi reddetmesi çok şey anlatıyor" dedi.

Rusya'nın Ukraynalıların suya, elektriğe ve ısınmaya erişimini kesmek için altyapıları hedef aldığını savunan Blinken "Bu yöntemler ne yazık ki trajik olarak Putin yönetimindeki Rusya'nın taktiğinin bir parçası. Bundan daha fazlasını göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına son vermek için Rusya'da bir yönetim değişikliği arayışında olup olmadıkları sorusu üzerine ise Blinken "Böyle bir arayışta değiliz, her halükarda bu bize bağlı değil. Rus halkı kendi liderliklerine karar vermelidir" dedi.

Blinken "Rus halkına söyleyeceğim şey şudur, Ukrayna'ya karşı bu sebepsiz, yersiz savaş nasıl oluyor, nasıl oluyor da bu sizin çıkarlarınıza, ihtiyaçlarınıza cevap veriyor? Rus halkı trajik bir şekilde bunun yükünü taşıyor, çünkü dünya bir araya gelerek Putin'e ve Rusya'ya bu büyük yaptırımları uyguluyor. Sonucuna katlanıyorlar" ifadelerini kullandı.