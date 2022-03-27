Blinken: Rusya’da rejim değişikliği stratejimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında “Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz” sözlerine açıklık getirdi. Blinken, ABD’nin Rusya’da rejim değişikliği stratejisi olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Blinken, “Beyaz Saray, Başkan Biden'ın ne demek istediğini dün gayet basitçe açıkladı. Başkan Putin, savaş başlatma, Ukrayna’ya ya da herhangi birine saldırma konusunda güçlendirilemez. Daha önce de söylediğimiz gibi, Rusya ya da herhangi bir yerde rejim değişimi stratejimiz yok” dedi.