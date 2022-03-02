Blinken: Rusya diplomasiyi izlerse, aynısını yapmaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesinin Rusya ile diplomasi yolunu açık tuttuğunu ancak askeri olarak gerilim düşmeden diplomasiye dönmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Blinken yaptığı açıklamada "Eğer Rusya geri çekilir ve diplomasi yolunu izlerse aynı şeyi yapmaya hazırız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Belçika, Polonya, Baltık devletleri ve Moldova'yı ziyaret edecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü söyleyen Blinken, Kuleba'ya ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğinin güvencesini verdiğini söyledi.

Washington'da gazetecilere açıklama yapan Blinken "Bir yandan Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğine desteğimizi sürdürsek de, Ukrayna hükümetinin yardımcı olacağına inandığı, atabileceğimiz diplomatik adımlar varsa bu adımları atmaya hazırız" dedi.