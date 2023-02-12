'Blinken deprem için haftaya Türkiye'ye gelecek' iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gelecek hafta depremler nedeniyle Türkiye'ye "dayanışma ziyareti" gerçekleştireceği öne sürüldü.

Middle East Eye'a konuşan iki Türk kaynağa göre, Blinken'ın Ankara ziyareti depremden önce planlanmıştı. Blinken'ın depremlerin ardından yapacağı ziyaretin "ana odağının" deprem için Ankara'ya "yardım çalışmaları için görüşme" olacağı söylendi.

Blinken'ın ziyareti sırasında yeni inşa edilen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışını gerçekleştireceği, ve ABD'nin sahadaki "deprem yardımlarını" inceleyeceği ifade edildi.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), geçtiğimiz hafta Türkiye ve Suriye'ye dönük 85 milyon dolar "insani yardım" yapılacağını açıklamıştı. ABD aynı zamanda deprem bölgelerine Virginia ve Los Angeles'tan arama kurtarma ekibi göndermişti. USAID, ekiplerinin Adıyaman'da "günde 24 saatlik faaliyetler içerisinde" olduklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da "depreme yardım" kapsamında Doğu Akdeniz'e George H.W. Bush adlı uçak gemisini yola koymuştu.