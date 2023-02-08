ABD deprem yardımları için Türkiye'ye savaş gemisi yolluyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için USS George HW Bush uçak gemisinin Türkiye’ye gönderildiğini açıkladı.

Günlük basın brifinginde konuşan Ryder, Türkiye’nin uluslararası yardım çağrısı üzerine 7 Şubat’ta İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerlerinin ilk yardım ekiplerini deprem bölgelerine taşımaya başladığını aktardı.

Pentagon’un ayrıca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği arama kurtarma ekibini, Türkiye’ye C-17 uçağıyla taşıdığını belirten Ryder, şöyle konuştu:

“ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), USAID afet yardım ekibine destek vermek üzere bir takım gönderdi. Bunların da 9 Şubat’ta orada olmalarını bekliyoruz. EUCOM ayrıca Türk hükümetinin olabilecek yeni talepleri ve yardım çabaları için ek unsurları konuşlandırmak üzere aktif bir şekilde çalışıyor. Tekrar taziyelerimizi iletiyoruz ve bu korkunç felaketin yaralarını sarmak ve insanları kurtarmak için müttefikimizin yanındayız.”

Ryder, “Akdeniz’deki USS George HW Bush uçak gemisi olası ek destek talebi için Türkiye’ye doğru hareket ediyor. Yardım taleplerine olabildiğince hızlı yanıt vermek üzere hazırlanıyoruz.” dedi.