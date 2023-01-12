Bizim Gazete'nin yeni sayısı yayında: 'Ok yaydan çıktı, seçime gidiyoruz'

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Ok yaydan çıktı: Seçime gidiyoruz" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Erdoğan seçim tarihini ilan etmedi ama 'konuya' açıklık getirdi: 5 Ocak günü yaptığı konuşmada, ‘mevsim şartlarını dikkate alarak’ seçim tarihini geri çekebileceklerini açıkladı. Adaylığını kitabına uydurmak için 'erken seçim' kararı gerekiyordu. Bir ay erkene çekmenin adı 'erken seçim' olurken, gerekçe de adaylık önündeki mevzuat engeli değil 'mevsim şartları' oldu. Önümüzdeki 4 ay için dağıtılan ulufenin ince ayarları yapılıyor artık. Seçimden sonra tufan! Bunu herkes biliyor ama 'seçim ekonomisi' bir beklenti olmaktan çıktı. Son birkaç yılda çok yoksullaşmış olan halk 'seçim ekonomisi' sayesinde biraz olsun rahatlayacak, uçurumun eşiğinde yakaladığı dala sıkı sıkı tutunacak. AKP’nin hesabı bu."

Gazetede TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Komünistler yıkıcıdır çünkü… En güzelini yapacaklardır" başlıklı yazısı da yer alıyor.

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: