Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Yalan iktidarda

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Aslında fazla zorluyorlar: Mızrak çuvala sığmıyor, Yalan iktidarda" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Devletin istatistik kurumu artık okul ödevleri için bile muteber olmayan bir bilgi kaynağı. Resmi enflasyon her zaman gerçekleşenden düşük açıklanırdı ama artık dikkate bile alınmıyor. İçişleri Bakanı uyuşturucuyla mücadelelerini öve öve bitiremiyor ama bu da büyük bir yalan. Ekonomi hakkında konuşan bakanların zaten her söylediği yalan. Her şey her gün zamlanırken işçiye memura verilen zam türlü senaryolarla sahnelenen bir şova dönüşüyor, iktidar ulufe dağıtırken bile yalan söylüyor."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: