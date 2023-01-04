AKP'li vekilin 'namussuz' sözünü iade eden TKP'li ifadeye çağrıldı

'Milletvekili maaşı yetmiyor’, ‘gerekirse yarım kilo et yeriz’ sözleriyle bilinen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ‘komünistler namussuzdur’ dediği için kendisine tepki gösteren TKP’liden şikayetçi oldu, emniyet TKP üyesi Uğur İnam’ı ifadeye çağırdı.

Geçtiğimiz yıl Kanal Fırat adlı yerel kanalda, ‘Gündeme Dair’ programına katılan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ “Bir de komünist partisi var. Komünistlerde zaten namus anlayışı diye bir şey yoktur, aile namus anlayışı olmaz” demiş, bu sözler üzerine TKP üyesi Uğur İnam, sosyal medya hesabından AKP’li vekilin hakaretini kendisine iade etmişti.

İnam’ın “asıl namussuz sensin” sözlerinden rahatsız olan AKP’li vekilin şikayeti sonrası emniyet harekete geçerek TKP üyesini ifadeye çağırdı.

‘Asla boyun eğmeyeceğiz’

İnam, ifadeye çağrılmasına ilişkin soL’a yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sene yerel bir kanala katılan AKP’li vekil Zülfü Demirbağ’ın ‘komünistlerde namus yoktur, aile namus anlayışı olamaz’ sözlerine karşı, Twitter üzerinden kendisine hakareti iade ettim. Bu sebeple ifade vermeye gittim. İfademde komünistlere hakaret eden AKP’li vekil Zülfü Demirbağ’dan şikayetçi oldum. Milletvekili koltuklarına güvenerek istedikleri gibi hakaret edebileceklerini ve bizlerin onlara karşı boyun eğeceğimizi düşünüyorlar. Asla boyun eğmeyeceğiz” dedi.

AKP’li vekili nasıl biliyoruz? ‘Normal şartlarda 2 kilo et yiyen vekil…’

AKP’li Demirbağ, kamuoyu tarafından yaptığı tuhaf açıklamalarla tanınıyor. Halkın açlık sınırında yaşadığı bir tabloda ekonomik krize dair bir açıklama yapan Demirbağ, “Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Biber alacaksak bir kilo yerine üç tane alırız” demişti.

Demirbağ, aynı zamanda “Milletveki maaşı yetmiyor” sözlerinin de sahibi. Aldığı milletvekili maaşını beğenmeyen Demirbağ’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalıştığı yıllarda milyonlarca lira kazandığı, birden fazla maaş aldığı ve aylık kazancının da dönemin asgari ücretinin 8 katına denk geldiği ortaya çıkmıştı.