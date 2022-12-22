Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Zorbalık kâr etmiyor

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Zorbalık kâr etmiyor" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Geride bıraktığımız haftaya damga vuran iki gelişme oldu. İlki, devlet ve yargı eliyle geçiştirilen korkunç bir tarikat suçunun ortaya çıkmasıyla başladı. Buna dönük tepkiler hızla büyüdü. Bir noktada Erdoğan, bilinen din düşmanı, zina yandaşı ahlaksızlar kozunu kullanmaya bile kalkıştı. Tutmadı. Geri bastılar. Tarikat şeyhi tutuklandı! İkincisi biliniyor. AKP’nin oyuncağı olmuş yargı, Türkiye’nin en büyük şehrinin seçilmiş belediye başkanını hapsedip görevden almaya ve siyaseti ona yasaklamaya dönük bir kararı açıkladı.

Biraz daha uzun bir döneme baktığımızda, zorbalığın geçen haftanın gündemini belirleyen olaylardan biraz daha geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. Ve yine bu geniş alanda zorbalığın kendini kabul ettirmekte oldukça zorlandığını."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: