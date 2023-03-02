Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Yalnız Kızılay'ı değil ülkeyi çürüttüler

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Yalnız Kızılay’ı değil ülkeyi çürüttüler" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Kızılay’ın başına gelenler tüm ülkenin başına gelenlerin bir parçası. Bir farkla: Kızılay’ı tanınamaz hale getiren büyük ölçüde AKP hükümeti ama bizi bu noktaya getiren sürecin tek sorumlusu AKP değil. Piyasacılar, paraya tapan liberaller bilim düşmanlarıyla kol kola verip ülkeyi çürüttü. Gerçek bu."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: