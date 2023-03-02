Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Yalnız Kızılay'ı değil ülkeyi çürüttüler

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.
Gazete bu hafta "Yalnız Kızılay’ı değil ülkeyi çürüttüler" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:
"Kızılay’ın başına gelenler tüm ülkenin başına gelenlerin bir parçası. Bir farkla: Kızılay’ı tanınamaz hale getiren büyük ölçüde AKP hükümeti ama bizi bu noktaya getiren sürecin tek sorumlusu AKP değil. Piyasacılar, paraya tapan liberaller bilim düşmanlarıyla kol kola verip ülkeyi çürüttü. Gerçek bu."
Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle:
- İktidar 'Hükümet istifa' sloganlarını uygunsuz buluyor: Halk mı istifa etsin?
- Patron dostu kararname
- Deprem bölgesinde son durum: Günler geçti ama sorunlar bitmedi
- Kentsel dönüşüm: İnsanlar değil binalar dönüşüyor
- Türkiye’de sosyalist iktidar, üstelik ilk yıllarında, depremle karşılaşsaydı... Neler yapardık?
- Yükseköğretimde uzaktan eğitim fiyaskosu
- Deprem bölgesinden Ankara’ya yurttaş akını: Acı, öfke, gelecek kaygısı ve dayanışma...