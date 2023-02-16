Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Bize halkın devleti gerek

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Maraş'ta meydana gelen iki depremin ardından gazete bu hafta "Bize halkın devleti gerek" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Sermaye devletsiz yapamıyor. Uluslararası rekabet için, başka ülkelerde askeri varlık göstermek, bazen büyük emperyalistlerin taşeronu olarak bazen düpedüz kendisi emperyalist niyetlerle başka halklara saldırmak için devlete ihtiyaç duyuyor. Tabii en çok da halkın tepesinde sopa sallamak, alınterini sömürerek elde ettiklerine devlet aracılığıyla çaldıklarını eklemek için.

Fakat halkın da devlete ihtiyacı var. Son felakette görüldü bu. Dayanışma güzel, omuz omuza vermek iyi ama halkın emrinde, halk için çalışan bir devlet aygıtının yerini başka şeylerle dolduramayız. Sivil toplum güzellemeleri, hatta bazı yardım kuruluşları hakkında söylenenler devletten vazgeçmek, düpedüz onu sermayeye bırakmaktan başka anlam taşımıyor. Afet zamanında çürümüş, işlemez hale gelmiş bir devlet gördüysek bunun bir nedeni devletin bütünüyle sermayenin hizmetinde olması. Bir diğer nedense, örgütsüz kalmış toplumun devlet üzerinde hiçbir etkisinin olamamasıdır.

Emekçilere, afet zamanında da olağan hallerde de onun için iş görecek bir devlet lazım. Halkın örgütlülüğü,

bunun için de gerekiyor. Ve elbette bunun ötesinde, örgütlü halk kendi devletini kuracaktır."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: