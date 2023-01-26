Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Şimdi de NATO karşıtını oynuyorlar

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı okurlarıyla buluştu.

Gazete bu hafta "Halkı kandırmaya doyamadılar: Şimdi de NATO karşıtını oynuyorlar" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Türkiye’nin NATO’daki yeri ilk defa tartışılmıyor. Bir süredir AKP iktidarının ülkeyi batıdan uzaklaştırdığı iddia ediliyor. Oysa Türkiye’nin sermaye düzeni batılı emperyalist merkezlere göbek ten bağlı. Erdoğan başkanlığında iktidar son yıllarda yaptığı en iyi şeyi, yapıyor; emperyalist güçler arasındaki denge arayışlarından yararlanıyor. AKP bunu sadece kendi siyasi iktidarını sürdürmek için değil Türkiye sermaye sınıfının son dönemde belirginleşen yayılmacı arayışlarında ihtiyaçları karşılamak için yapıyor. Bu süreçte bağımsız görüntü vererek uygulanan yayılmacı politikalar ülkenin şirketlerini Avrupa, Afrika, Ortadoğu coğrafyalarında güçlü ekonomik aktörler haline getiriyor. Halkın geleceğini ateşe atarak ve kesinlikle emekçileri yoksullaştırmak pahasına…

'NATO’ya muhtaç değiliz', 'eski sömürge değiliz' çıkışları halkın çıkarlarından yana, bağımsız bir siyasi hat oluşturmak için değil, emperyalistlerle yapılacak pazarlıklarda el yükseltmek için kullanılıyor."

Gazetede TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Ucube sistem, ucube masa" başlıklı yazısı da yer alıyor.

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: