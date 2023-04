Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: İşçiyiz haklıyız

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Saraylar yıkar, diktatörler deviririz: İşçiyiz haklıyız" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Seçim gününden tam iki hafta önce Türkiye’nin her yerinde işçilerin bayramı kutlanacak. Seçim yokken grevi yasaklanan, seçim olduğunda üzeri örtülen işçi sınıfı bir kez daha dostuna düşmanına kendisini hatırlatacak. Komünistler işçi sınıfının memleketin gerçek sahibi olduğunu söylemenin seçim döneminin en önemli işi olduğunu hatırlatıyor.

Sembolik takvim yapraklarına hapsolmayı pek seven bir siyasal kültürü var ülkemizin. Cumhuriyeti savunmak için 29 Ekim, ulusal egemenlik için 23 Nisan, bağımsızlık için 19 Mayıs...

1 Mayıs kutlamalarını da aynı 'takvim devrimciliğinin' parçası yapmayı düzen muhalefeti çok istiyor ama işler her zaman onların istediği gibi gitmiyor. 1 Mayıs’ta toplananlar 'görev savıp' evlerine dönenlere benzemiyor her zaman. 1 Mayıs’tan güçlenerek, ‘işçi sınıfını yok saymak kolay değilmiş’ dedirterek çıkmak, 14 Mayıs seçimlerinin üzeri örtülen gücünü, emekçileri hatırlatmak mümkün. Türkiye genelinde yapılacak kutlamalara her yerde katılacağını duyuran TKP 1 Mayıs çağrısını bu gerçekle bağdaştırıyor."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: