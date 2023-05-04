Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Halk şantaja boyun eğmez, bu oy boşa gitmez

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Halk şantaja boyun eğmez, bu oy boşa gitmez" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"En önemlisi halka şantaj yapmak suçtur. Düzen partilerinin on yıllardır yaptığı da bu: Bir taraf ‘Ben gidersem kaos olur’ diye başlıyor, ‘istikrar benim elimde, sonunda işini kaybetmek, ekonomik krizde ezilmek var iyi düşün’ diye devam ediyor ‘iç savaş bile çıkabilir (çıkartırım ha!)’ diye bitiriyor.

Diğerlerinin de çok farkı yok: ‘Bu seçim son seçim, kaderin bizim elimizde’ diye başlıyor, ‘Bize vermiyorsan AKP’ye gider o oy’ diye devam ediyor, sözünü hakaretle bağlıyor: Tatava yapma! İşin ilginci bu yöntem tutuyor da, halk bir yana ‘seçmen’ bu şantaja boyun eğiyor.

Eğiyordu! 14 Mayıs seçimleri öncesinde ülkedeki hava bu açıdan da bir değişiklik gösteriyor. Seçime ölüm kalım meselesi olarak bakan, ‘bu seçim de giderse artık hiçbir şey yapamayız’ sözlerinden etkilenenler bile artık bıkmış görünüyor. Dayatmalardan, şantajdan, ‘tatava yapma bas geç’ arsızlığından, ‘adam gibi tıpış tıpış vereceksiniz’ terbiyesizliğinden bıkmış.

Bu koşullarda ‘boyun eğmemenin’ anlamı yine TKP’de bulunuyor."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: