Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Halk bunları sevmiyor

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Halk bunları sevmiyor" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Neredeyse 70 yıldır Türkiye’de siyaset tarikatlarla pazarlık yaparak çalışıyor. Sağ partiler için neredeyse tapulanmış tarikatlar var. Bugün iktidar partisi zaten bir tarikatlar koalisyonu olarak var. Ve hepsi zannediyorlar ki bu ülkede tarikatlar çok güçlü. Değiller. Anketler, sokaklarda ortaya çıkan tepkiler, toplumun dokusu bunu gösteriyor. Halkın çok büyük bir bölümü tarikatları çağ dışı buluyor, yanlış buluyor, yasa dışı olduklarının farkında. Çürümüş, küflenmiş, tarihte kalmış yapılar güçlerini onlardan vazgeçemeyenlerden alıyor belli ki. Nitekim Hiranur Vakfı’nda yaşananlar bunun yeni bir kanıtı oldu. Kurban üzerinde yapılan baskılara, bir medya ordusunun harekete geçirilmesi bir işe yaramadı, toplumun tepkisi hükümetin karı koymayı göze alamadığı bir noktaya geldi ve “koskoca din alimi tarikat şeyhi” tutuklandı.

Tarikatlara dönük tepkilerin sonuç aldığı pek çok olay yaşandı son yıllar içinde. Kapatılan sübyan mektepleri, tabelası sökülen yurtlar. Halk onları sevmiyor, istemiyor. Siyaset sınıfıysa onlardan vaz geçemiyor. Geçmek zorundalar. Tarikatlara ve laiklik düşmanlarına karşı oluşmuş dip dalga düzen siyasetini de darmadağın edebilir. Şimdilik siyaset tarikatları korumaya devam ediyor ama bu durumu her gün biraz daha fazla hissediyorlar."

Gazetede bu başlıkta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Komünistler, Millet

İttifakı ve seçimler..." başlıklı köşe yazısı da yer alıyor.

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: