Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Halkı yine unuttular

Haftalık olarak yayımlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Altı benzemezden AKP'ye son hizmet: Gollük Anayasa ortası Halkı yine unuttular" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Altılı Masa, anayasa değişikliği önerisiyle gündemi belirledi. Önerinin kimseyi şaşırttığı söylenemez. Mollalı masadan laikliği güçlendirecek bir öneri çıkamazdı. Babacan’lı masadan sosyal devlet, kamu çıkarlarının korunması gibi şeyler beklenemezdi. Akşener gözünü ülküdaşlarının oyuna dikmiş, yeri de yeni de dar. Masa liderleri sırayla ABD ziyaretleri düzenliyor. Şimdi onların uluslararası tahkimi kaldırmalarını beklemek de saçma olur. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem başlıklı belgede olanlar ne kadar tartışılacak bilemeyiz ama gerçek şu ki belgede olmayan şey halk."

Gazetede bu başlıkta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Küba'nın yanında olmak ahlaki bir sorumluluk" başlıklı köşe yazısı da yer alıyor.

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: