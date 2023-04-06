Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: 'Evdeki düşman: NATO'

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Evdeki düşman: NATO" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Türkiye bir NATO üyesi olarak, Finlandiya’nın ve İsveç’in de NATO’ya katılması konusunda söz sahibi! Erdoğan, bu söz hakkını yeni bir fırsat olarak gördü, “bazı şartlarım var” havasında pazarlığa yeltendi. Batıdan hem sözcüsü olduğu sınıflar için hem de kendi siyasi geleceği için bir şeyler koparmak peşindeydi. Bir yandan da Ukrayna meselesinde iktidarının “kilit rolüne” yerleştiğini hatırlatmak istiyordu. Seçimlere kadar ayak direyerek kendi tabanına da hava atacaktı. İşler umduğu gibi gitmedi. Batı, sıkışan Erdoğan’ı biraz daha sıkıştırdı ve Erdoğan “Deli Dumrul” politikasından vazgeçip Finlandiya’nın NATO üyeliği için yeşil ışık yaktı.

Meclis’teki milletvekilleri de “tıpış tıpış” oy verdiler. Aslında Erdoğan için utanç verici! Erdoğan’ın utancını gölgeleyen ise batıcı muhalefetin emperyalizme teslimiyeti oldu. 276 milletvekili “NATO oylamasına” katıldı ve “Evet” oyu verdi. AKP, MHP, İYİP ve CHP üyesi vekiller. Tek bir hayır oyu çıkmadı. Zira NATO için el kaldırmaktan utanan ama fazlasına da kalkışamayan CHP’lilerle HDP ve TİP üyesi vekiller genel kurulda

önerge aleyhine konuşmak ya da hayır oyu vermek gibi bir zahmete katlanamamıştı. HDP’li vekillerin o gün mecliste oldukları ama genel kurula katılmadıkları daha sonra anlaşıldı."

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: