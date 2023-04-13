Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Adayımız çok meşhur adı TKP

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta "Adayımız çok meşhur adı TKP" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Türkiye 2019’dan beri bu seçimi konuşuyor. Erdoğan bu sefer gidecek mi? Gitmemek için elinden geleni yapar mı? Seçim olacak mı, yoksa seçim bile olmayabilir mi? Bu tür sorulara kilitlenmiş olarak bugünlere geldik. Seçim olacak. O Mart’ta belli oldu. Adaylarsa geçtiğimiz Pazar günü belli oldu. Heyecan yarattığı kadar hezeyan yarattı adaylar. Hemen her parti listesinden kafasını çıkartan cemaat, sosyalistlere ‘ayrı seçime girmeye ne lüzum var, biz de sosyalistiz’ diyen YSP (HDP) listesinden kafasını çıkartıveren liberal ötesi isimler, İYİP adayı İdris Naim Şahin, CHP listesinden fırlayan cemaat celladı Sadullah Ergin.

Aylar önce üyesi yaptığı ÖSO övücüsü Foti Benlisoy’u aday gösteren TİP. İsimlerin konuşulduğu günlerin kara keçisi yine TKP oldu. YSK’ya aday bildirimlerinin sona erdiği saatlerde TKP Ankara’da yaptığı görkemli bir salon toplantısında 'kendisini anlatmaktaydı.' 600 adayın da katıldığı toplantıda konuşan parti genel sekreteri Kemal Okuyan, TKP’ye yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi.

'TKP hakkında bilmek istediğiniz her şey' dersek abartmış oluruz ama sorduğunuz ve yanıt beklediniz temel soruları ve yanıtlarını bu sayıda bulabilirsiniz."

Gazeteden bazı başlıklar

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: