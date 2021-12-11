'Bize gaz sıkıldı' deyip polisi kınadılar: Faşistlerden 'bıçak' yalanı...

Ankara Üniversitesi'nde geçtiğimiz hafta ellerinde bıçaklarla görüntülenen ve hayat pahalılığına karşı forum düzenlemek isteyen öğrencilere saldırmaya çalışan faşist grup, olaylar sırasında polis ve güvenlikler tarafından da açıkça kollanmıştı.

Aynı grup yine güvenlik desteğiyle Cebeci'de bir açıklama yaparken, ilginç iddialarda bulundular.

Ellerinde bıçakla saldırı girişiminde bulunurken açıkça görüntülenmelerine rağmen "kendilerine bıçakla saldırıda bulunulduğu" yalanını dile getiren grup, olayların hayat pahalılığına karşı forum düzenleyen öğrencilere saldırmalarıyla başladığını da gizledi.

Grup, her seferinde kendilerini kollayan polislerin kendilerine biber gazı sıktığı iddiasında bulundu, "polisleri kınadıklarını" dile getirdi.