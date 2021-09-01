Bitlis’te yangın üçüncü gününde: Binlerce hektarlık alan kül oldu

Bitlis’te 3 gündür devam eden ve müdahale edilmeyen orman yangınında, binlerce hektarlık alan küle döndü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Bitlis’te Ava Weqfê (Buzlupınar Dinlenme Tesisleri) bölgesinde 30 Ağustos’ta başlayan orman yangını, yayılarak devam ediyor. Müdahalenin yapılmadığı yangın, Bitlis ve Siirt yolunda bulunan dağlık alanlara sıçradı.

Dün akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Hürmüz (Ağaçköprü) köyüne ulaşan yangın, itfaiye ekipleri ve halk tarafından engellendi. Yangın Boz Dağı’nın eteklerinde sürüyor.