Bitlis'te kuduz olan çocuğun babası: Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Bitlis'te bir köpeğin ısırdığı çocuğa kuduz tanısı konulmuştu.

Çocuğun iğneden korktuğu için olayı ailesine iletmediği, sonrasında belirtiler göstermeye başladığı öğrenilmişti.

Hastanede yapılan ilk iki testi negatif çıksa da üçüncü örnek alımında tükürüğünde kuduz virüsünün saptanmasıyla tedavi altına alınan M.E.'nin babası Murat E. açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesine konuşan Murat E. "Bilseydik köpek ısırdığını daha erken hastaneye götürürdük. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Solunum cihazına bağlı, uyutuyorlar. Ağrı kesici veriliyor. Çocuğumuzu görebiliyoruz. Doktorlar ilgileniyorlar" dedi.

Öte yandan köyde M.E. dışında köpek ısırdığı öğrenilen iki çocuk hastanedeki tetkiklerinin ardından taburcu oldu.