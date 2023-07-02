Bitlis'te 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda bu akşam saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, “Bitlis’in Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma gayeli sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.