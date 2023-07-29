Bisikletli ölümleri peş peşe geliyor: Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Arda hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bisikletiyle yol kenarında giderken otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Arda Serttaş hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K.'nın kullandığı otomobil, yolda bisikletiyle gezen Arda Serttaş'a çarptı.

Sürücü kaçarken, yaralanan Serttaş çevredekilerin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arda Serttaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Mehmet K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bisikletli Doğanay Güzelgün’ü öldüren Temel Ünlü 11 gündür bulunamadı

Öte yandan geçen günlerde Diyarbakır'da basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı, bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. İstanbul Bostancı'da da 18 Temmuz sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, 11 gündür aranıyor.