Bisikletli çocuğa çarpıp öldürdü, arkasına bakmadan kaçtı

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde Batuhan Dereli (16) ve arkadaşı bisikletlerini alarak gezmeye çıktı. Ana yoldan karşıya geçmeye çalışan Dereli, Süleyman Demirel Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak 100 metre ileriye savruldu. Bisikletin ikiye bölündüğü kazada otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. Bölgeye giden sağlık görevlileri Dereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine giden güvenlik güçleri ise yaklaşık 300 metre ileride kayıplara karışan otomobilin plakasını buldu. (İHA)