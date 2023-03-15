BİSAM: Açlık sınırı 9 bin 234 liraya yükseldi

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu yayımladı.

BİSAM'ın Şubat 2023 raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 9 bin 234 liraya yükseldi. Açlık sınırı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 31 bin 939 lira olarak belirlendi.

Günlük harcama gereksinimi 300 lirayı geçti.

BİSAM araştırmasına göre, Şubat'ta günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 115,41 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 53,74 lira olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 52 lira olurken ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 23,4 lirayı buldu. Katı yağ ve sıvı yağ içinse 19,5 liralık masraf yapılması gerektiği belirtildi. Araştırmaya göre, yumurta için 7 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 8,84 lira harcama yapılması gerekti.

BİSAM'ın üç ay yayımladığı rapor, Ekim'de açlık sınırının 7 bin 552 lira, yoksulluk sınırınınsa 26 bin 123 lira olduğuna işaret ediyordu.

BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, İstanbul Halk Ekmek, zincir market fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda belirlediğini belirtiyor. BİSAM Beslenme Kalıbı'nın ise Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye'ye Özgü Beslenme Kalıbı'ndan yola çıkılarak hazırlandığı ifade ediliyor.

TÜİK, Şubat ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 55,18 olduğunu açıklamıştı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun yüzde 126,91 olduğunu belirtmişti.