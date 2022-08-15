BİSAM: Açlık sınırı 6 bin 856 lira, yoksulluk sınırı 23 bin 715 lira

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) yayımladığı rapora göre Türkiye’de açlık sınırı 6 bin 856 lira, yoksulluk sınırı ise 23 bin 715 lira oldu.

BİSAM tarafından hazırlanan ve sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı dikkate alınan raporda yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı bin 866 lira olarak hesaplandı. Bu değer yetişkin bir kadın için bin 785, 15-18 yaş bir genç için bin 934, 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 271 lira oldu.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 6 bin 856 lira olarak tespit edildi.

Bu tutara eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler de eklenerek elde edilen yoksulluk sınırıysa 23 bin 715 liraya ulaştı.

En önemli harcama süt ürünleri

Günlük harcamalarda Temmuz 2022’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 79,03 liralık harcama gereksinimiyle oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40,59 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 42,26 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 17,40 lira olarak kaydedildi.