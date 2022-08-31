Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp 51 yerinden bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki E.D. birlikte yaşadığı Havva Çevirgen'e arkadaşlarının evinde saldırmaya başladı. Bunun üzerine Çevirgen, evden uzaklaşmak istedi.

Çevirgen'i önce darp eden E.D., daha sonra bıçakla rehin alarak evden gitmesini engelledi. Yardım çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. Bu sırada E.D. Çevirgen'i bıçakladı. Şüpheli E.D. olay yerinden kaçtı.

Kısa süre sonra adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çevirgen, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

E.D. Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde gizlendiği adreste suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. (İHA)