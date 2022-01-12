Birlik Sendikası'ndan basın açıklamasına çağrı: Hep birlikte bu sömürüye dur diyelim

Birlik Sendikası 15 Ocak Cumartesi saat 15.00'te Şişli'de düzenleyeceği basın açıklamasına çağrıda bulundu.

Haber Merkezi

Birlik Sendikası, tüm emekçileri düşük ücretler, yoksulluk ve iş yerlerinde maruz kaldıkları haksızlıklara karşı basın açıklamasına davet etti. 

Sendika, Cumartesi günü İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenleyeceği basın açıklamasına çağrıda bulunurken "İş yerinde haksızlıklara maruz kalıyorsan, her gün işten atılma kaygısı yaşıyorsan, düşük ücretlerle hayat pahalılığını göğüslemeye çalışıyorsan 15 Ocak'ta basın açıklamasında buluşalım" dedi.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi

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