Birlik Sendikası'ndan Atina'da işten atılan özel okul öğretmeniyle dayanışma

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan bir özel eğitim kurumu PROTOPORIA'da resmi okul tatili sırasında işe çağrılan öğretmen Elpida Nassiopoulou, itiraz etmesi üzerine işten atılmıştı.

17 Kasım 1973 Politeknik Direnişi'nin yıldönümünde Atina Özel Eğitim Çalışanları Sendikası Başkanı Elpida Nassiopoulou, resmi tatil kararını ihlal eden işverenine okulların kapalı olduğunu belirtmiş ve öğrencilerne Politeknik Direnişi'nin anlam ve önemini anlatmıştı. Bunun üzerine özel okul patronu, öğretmen Nassiopoulou'yu "görevi kötüye kullanma" bahanesiyle işten attı.

Atina'daki Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) çatısı altındaki sınıf sendikalarıysa 22 Kasım Salı günü özel eğitim kurumu PROTOPORIA'nın önünde Nassiopoulou'nun işten çıkarılmasını kınayan bir protesto düzenledi.

Türkiye'den de Birlik Sendikası yayınladığı mesajla komşu ülkedeki özel okul öğretmeni ve sendikasıyla dayanışmayı vurguladı.

Birlik Sendikası'nın açıklamasında "Yunanistan'daki meslektaşlarımızın verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Nassiopoulou derhal işe iade edilmelidir. Politeknik Direnişi Yunanistan’da hakları için mücadele edenlerin hafızasından silinemeyeceği gibi, işten çıkarmalar özel öğretim kurumu öğretmenlerine diz çöktüremez. İki ülkenin eğitim emekçilerinin uluslararası dayanışması ile okullarda sömürü ve baskıya son vereceğiz." denildi.