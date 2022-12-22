Birlik Sendikası'ndan asgari ücrete tepki: Bütün küfeleri işçilere yüklüyorlar!

2023'te uygulanacak asgari ücret AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklandı. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret 8 bin 506 lira oldu. Açıklanan ücrete işçilerin cephesinden tepkiler gelmeye başladı.

Birlik Sendikası'nın sosyal medya hesabından da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Asgari ücret açıklandı. 8 bin 500 lira ile yaşayamayacağız. Bunu karar verenler de biliyor. Kârları azalmasın diye işçiyi sömürenlerin sözü geçiyor, bugün. Bütün küfeleri işçilere yüklüyorlar" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bu böyle gitmez! Bunu değiştireceğiz. emeğimizi, alınterimizi patronlara bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

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