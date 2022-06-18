Birlik Sendikası'ndan A101'de yaşamını yitiren işçiyle ilgili açıklama

İstanbul Esenler’de Fevziçakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerindeki A101 zincir markette çalışan Muhammet Ali Yaşar (26) marketin deposunda elektrik kontağından çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamını yitirmişti.

Birlik Sendikası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Ağır çalışma koşulları, iş cinayetleri kaderimiz değil. Marketlerde de başka işyerlerinde de bir araya geleceğiz, insanca çalışma koşulları için mücadele edeceğiz ve bir arkadaşımızı daha kaybetmeyeceğiz" denildi.

"Denetimsizlik, yoğun çalışma koşulları, iş güvenliği önlemlerinin hiçe sayılması ve daha bir sürü sebepten işçiler hayatını kaybediyor" denilen açıklamada, "Yanı başımızda iş arkadaşlarımız hayatını kaybediyor, yaralanıyor. Artık bir araya gelmemizin, dayanışmanın zamanı. Bir kişiyi daha kaybedemeyiz!" ifadelerine yer verildi.

A101'de bir işçi yangında hayatını kaybetti.



Ağır çalışma koşulları, iş cinayetleri kaderimiz değil. Marketlerde de başka işyerlerinde de bir araya geleceğiz, insanca çalışma koşulları için mücadele edeceğiz ve bir arkadaşımızı daha kaybetmeyeceğiz.https://t.co/X1Xg015cTQ pic.twitter.com/MqQAYVzMan — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) June 18, 2022

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