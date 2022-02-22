Birlik Sendikası'dan çağrı: 'Bursiyer' statüsünde yok sayılmak istemiyoruz

Birlik Sendikası, TÜBİTAK, ARDEB ve BİDEB projeleri kapsamında üniversitelerde çalışan bilim emekçileri hakkında "Güvencesiziz! Geçinemiyoruz!" başlığıyla bir açıklama yayımladı.

"Bursiyer" statüsündeki bilim emekçilerinin mesaisi yoğun bir işçi gibi çalıştığının ancak öğrenci sayıldığının vurgulandığı açıklamada, üniversitelerde burslu çalışan bilim emekçilerine Birlik Sendikası'na örgütlenme çağrısı yapıldı.

Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"Bizler TÜBİTAK, ARDEB ve BİDEB projeleri kapsamında üniversitelerde çalışan bilim emekçileriyiz. İnsanlığın ortak faydası doğrultusunda bilimsel bilgi üretmek için yoğun saatler çalışıyor, yayın yapıyor, teknik işleri yürütüyoruz. Mesaisi yoğun işçi gibi çalışıyor ancak öğrenci sayılıyoruz, gelecek ayki durumu belirsiz olan düşük miktardaki burslarla geçinmeye çalışıyoruz. Düşük burs miktarlarının yanında iş sözleşmesi ve özlük haklarına sahip olmadan yıllarımızı güvencesiz halde sürdürüyoruz. Artan hayat pahalılığı karşısında insan hakkı olan temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta bile zorlanıyoruz.

Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi ve burs miktarlarının artırılması konusunda TÜBİTAK Yönetimi’nin adım atması gerekmektedir. TÜBİTAK yönetimi, daha önce ocak ayı sonunda sürmekte olan mevcut projeleri kapsayan burs limitlerinin artırılmasının planlandığını ve bu nedenle Ocak ayını da kapsayan artırılmış burs ödemelerinin yapılmasını bildirdiği bir mesajı tüm ilgili yerlere iletmişti. Ancak aradan geçen yaklaşık bir ayın ardından bu planlama sadece mesajdan ibaret kaldığı için bursiyer olarak çalışan bilim emekçileri olarak üniversite idarelerinin ve proje danışmanlarının keyfi uygulamalarına maruz kaldık ve hak gaspına uğradık, uğruyoruz. Pek çok üniversitede Ocak burs miktarları eski limitten yatırılmış durumda. Hala bu ay yapılacak olan burs limiti belirsizliğini koruyor. Pek çok idareci TÜBİTAK ek bütçe iletse dahi geriye yönelik ödemenin yapılamayacağını iddia ediyor.

Burs karşılığı çalışan bilim emekçileri olarak,

TÜBİTAK’ın planlamasına sadık kalmasını ve vadettiği mesajın arkasında durmasını istiyoruz,

Burs artırımlarının bir an önce belirlemesini, ilan edilmesini talep ediyoruz,

Buna göre ek bütçe çıkarmasını ve bunu üniversitelere ödemesini bekliyoruz. TÜBİTAK’ın fiili olarak çalışan “bursiyer”lerini iş sözleşmesine geçirmesini istiyoruz.

Lisans üstü dönemde olan bizlerin projeler kapsamında taşerona havale edilircesine üniversite idaresine ve proje danışmanına hiçbir güvence olmaksızın yönlendirilmesine son verilmesi gerekiyor.

Bizler bireysel hareket etmek yerine ortak gündemlerimiz için bir araya gelen bilim emekçileriyiz. Bursiyer statüsünde çalışan bilim emekçilerini sendikamız çatısı altında mücadele etmek, bir arada olmak ve dayanışma göstermek için Birlik Sendikası’na üye olmaya davet ediyoruz.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

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