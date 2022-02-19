Özel okul öğretmenleri eyleminde dayanışma çağrısı: 'Birlikte mücadeleye davet ediyoruz'

Hayat pahalılığı, enflasyon ve ekonomik krizin her geçen gün dayanılmaz boyutlara geldiği günlerde ülkenin her yerinden direniş ve hak arama sesleri yükseliyor.

Bu eylemlere özel okul öğretmenleri tarafından bir yenisi eklendi .

Özel okul öğretmenleri Birlik Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği, Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği "Asgari ücret ile geçinemiyoruz" diyerek İstanbul ve Ankara'da basın açıklamalarında bir araya geldi.

Dört kurum adına, Birlik Sendikası üyesi Seden Cengiz'in yaptığı açıklamada asgari ücretin genel kabul haline getirildiği ,eşit işe eşit ücret hakkının mevcut iktidar tarafından ayaklar altına alındığı ve patronların sömürüyü her gün daha da arttırdığı vurgulanırken, özel okul öğretmenlerinin örgütlenmekten ve yan yana gelmekten başka yolu olmadığı vurgulandı .

Eylemde öne çıkan başlıklardan biri de dayanışma oldu

İstanbul Kartal'daki eylem sonrası mikrofon uzattığımız öğretmenler özel okul patronlarının her gün daha da artan yoğun sömürü ve sefalet ücreti dayatmalarına karşı öğretmenlerin dayanışmasının önemini anlattı

Eylem sonrası öğretmenler soL'a konuştu.

Birlik Sendikası'ından Zekiye Şeker: On yıllardır öğretmenler düşük ücretlere maruz bırakılarak çalıştırılıyor. Bizler bugün haklı taleplerimizi haykırmış olduk

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Eren Edebali: Sektörde belirsizlik ve denetimsizlik hakim. Sorunlara karşı ortak mücadeleyi önemsiyoruz

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği'nden Birsel İmre: Geçim sıkıntısı temel problem. Herkesi birlikte mücadeleye davet ediyoruz

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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