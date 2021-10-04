Birlik Sendikası: Sokak müzisyenlerine yönelen zabıta terörü derhal durdurulmalıdır!

Birlik Sendikası sokak müzisyenlerine yönelen zabıta terörü ile ilgili bir açıklama yayımlayarak bu konuyu da içeren görüşme taleplerini İBB Kültür Daire Başkanlığı'na ilettiklerini duyurdu.

Açıklamada “Zabıtaların sokak müzisyenlerini darp etme, çalgılarına el koyma hakkı yoktur. Sokakta müzik yaparak hayatını idame ettirmeye çalışan emekçilere yönelik bu zabıta terörü derhal durdurulmalıdır" denildi.

Bu konuyu da içeren görüşme taleplerini İBB Kültür Daire Başkanlığı'na ilettiklerini bildiren Birlik Sendikası "Tüm sokak müzisyenlerini birlik olmaya ve sendikamıza üye olmaya çağırıyoruz“ açıklamasını yaptı.

'İBB'yi sürekli arıyoruz ve hâlâ yanıt gelmedi'

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner de soL’a yaptığı açıklamada “Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi ile emekçilerle birlikte onların sorununa bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Bu resmi bir üyelik gerektirmiyor, bir araya gelip sorunlarına çözüm arıyoruz. Müzik emekçilerinin çeşitli talepleri var, bunların bir kısmı maruz kaldıkları zabıta terörüyle ilgili. Sokakta müzik yapan, metroda müzik yapan emekçiler için İBB’ye başvurduk. Taleplerimizi İBB Kültür Daire Başkanlığına ilettik ve görüşmek için randevu istedik. Sokak müzisyenleri yalnızca darp edilmiyorlar, enstrümanları da ellerinden alınıyor ya da zarar görüyor. Dolayısıyla inanılmaz bir zarar ortaya çıkıyor. Bu insanlar pandemi süresince işsiz kaldılar, aç kaldılar. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. Yaklaşık bir ay önce yaptık başvurumuzu, İBB’yi sürekli arıyoruz ve hâlâ yanıt gelmedi” dedi.

'Müzik emekçileri acilen bir araya gelmeli'

Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi’nden Kardelen Pınar da sokak müzisyenlerinin sorunlarını soL’a anlattı. Pınar, “Sokak müzisyenleri salgın sebebiyle alınan kararlardan en çok etkilenen müzik emekçilerinden. Çünkü öncesinde de tanımlı bir iş alanı değildi. Metroda, vapurda çalanlarımız emeklerinin karşılığını alamadığı gibi, sigorta diye bir şeyi akıllarına bile getiremiyorlar. Bunun üzerine bir de bu inisiyatife bırakılmış belirsiz alana zabıta müdahalesi ekleniyor. Sokak müziği yapan müzik emekçilerinin acilen bir araya gelip daha iyi çalışma koşulları için mücadeleyi büyütmeleri gerekiyor. Tüm müzik emekçilerini yaşadıkları sorunlara karşı Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesinde mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.