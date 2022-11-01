Birlik Sendikası: Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmelidir

Birlik Sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun geri çekilmesi talebiyle 2 Kasım'da iş bırakacak öğretmenler için dayanışma mesajı yayınladı.

Açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmelidir. Bu taleple 2 Kasım'da iş bırakacak tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz" mesajı paylaşıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Piyasacı ve gerici eğitim anlayışının ürünü olan Öğretmenlik Meslek Kanunu derhal geri çekilmelidir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını yok sayarak hazırlanmıştır. Rekabetin ve kariyerizmin mesleğimizde yeri yoktur. Öğretmenlerin tamamının, özellikle de özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin en büyük sorunu yoksulluk, güvencesizlik ve meslek onurunun zedelenmiş olmasıdır.

Kanun bu sorunların hiçbirine değinmediği gibi mevcut sorunları daha da derinleştirmekte, eğitimin tüm sorunlarını

öğretmenlerin sorumluluğuna yüklemektedir.

Piyasacı ve gerici eğitim anlayışının ürünü olan bu kanun derhal geri çekilmelidir.

Kanunun geri çekilmesi talebiyle 2 Kasım'da emeğinden gelen gücünü kullanıp iş bırakacak tüm meslektaşlarımızla

dayanışma içindeyiz.

Birlik Sendikası olarak kurulduğumuz 2020 yılından bugüne ortak değerlerimiz olan dayanışma, birlik ve mücadele

zemininde hareket ediyoruz.

Örgütlü öğretmenler kazanacak!

Meslek Kanununu geri çektireceğiz!

Gücümüz Birliğimizdir!

Yaşasın öğretmenlerin dayanışması!"