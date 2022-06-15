Birlik Sendikası: 15-16 Haziran yolumuza ışık tutmaya devam ediyor

Birlik Sendikası 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 52. yıldönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada "15-16 Haziran’da direnişe çıkan, bu ülkede işçi sınıfı var dedirten işçilerin mücadelesini büyütüyoruz ve patronlara sesleniyoruz 'biz buradayız' ve güçlüyüz" denildi.

Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"15-16 Haziran Yolumuza Işık Tutmaya Devam Ediyor

Bundan 52 yıl önce yüz binlerce işçi kendilerine reva görülen kölelik düzenine ve onlar adına karar verebileceklerini düşünen sermaye sınıfına karşı direnişe çıktı.

Zamanın burjuva iktidarı ve sermaye sınıfı sendikaların mücadeleci damarını kesmek ve işçilerin örgütlülüğünü bitirmek istedi. Genel grev olmasın, işçiler hak talep etmesin ve sokağa çıkmasın diye siyasi iktidar patronlar adına işçilerin haklarına saldırdı. İşçilerin buna yanıtı ise İstanbul ve İzmit gibi illerdeki fabrikalarda iş durdurmak ve yürüyüşe çıkmak oldu.

İşçilerin direnişi bir tartışmayı da kapattı: Türkiye’de bir işçi sınıfı vardı ve işçiler birlikte güçlüydü.

Yüzbinler İstanbul’a yürüdü ve sloganları “Gücümüz Birliğimizden Gelir” idi. İşçiler “biz buradayız” derken aynı zamanda patron düzeninin sarsılmaz olmadığını da gösteriyordu. O yüzden “Büyük direniş” sıfatıyla anıldı hep.

Büyük direnişten bugüne 52 yıl geçti ama patronlar hala işçiler yokmuş gibi kararlar almaya ve sömürüyü fırsat buldukları her an artırmaya devam ediyor. İşçi sınıfı ise tıpkı o zaman olduğu gibi güçlü. Bugün ihtiyacımız olan ise biz buradayız diyerek patronlara bu gücü göstermek.

15-16 Haziran’da direnişe çıkan, bu ülkede işçi sınıfı var dedirten işçilerin mücadelesini büyütüyoruz ve patronlara sesleniyoruz “biz buradayız” ve güçlüyüz.

Gücümüz Birliğimizdir!

Yaşasın 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi!"