Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çarşamba günü, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği dört bölgeyi ilhak etme adımını kınadı. BM, tüm ülkelere hareketi tanımama çağrısında bulundu.

193 üyeli Genel Kurul'un dörtte üçü (143 ülke) Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit eden bir karar lehine oy kullandı.

Karara karşı oylamada Rusya'ya sadece Suriye, Nikaragua, KDHC ve Belarus destek verdi. Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere otuz beş ülke çekimser kalırken, bazı ülkelerse oy kullanmadı.