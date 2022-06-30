Birleşik Metal İş: İflas eden işletmelerin denetimi işçilere bırakılmalı

Birleşik Metal İş Sendikası Bilim ve Danışma Kurulu (BDK) 18 Haziran 2022 tarihinde, “Pandemi dönemi ve bu dönemde yapılan çalışmaların değerlendirmesi”, “Savaş, pandemi, iklim krizi bağlamında ekonomik gelişmeler” ve “Siyasal durum ve yeni dönemde sendikaların mücadele araçlarının tartışılması ve politika önerileri” gündemleriyle toplandı.

Toplantıya çeşitli üniversitelerden akademisyenler, bağımsız araştırmacılar, sendika uzmanları ve merkez yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda metal sektörünün güncel durumu ve Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin ve BDK alt komisyonlarının faaliyetleri üzerine Doç. Dr. F. Serkan Öngel ve sendikanın Örgütlenme Dairesi Uzmanı Alpaslan Savaş kısa bir değerlendirme yaptı.

Toplantının sonuç raporunda şu talep ve öneriler dile getirildi: