Birleşik Kamu-İş'ten inşaat patronlarına yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi çağrısı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı.

"Çarpık ve riskli yapılaşmaya izin veren idari yöneticiler ve gözlerini kan bürümüş müteahhitler bu felaketin ilk sorumlularıdır" diyen Balık açıklamasında "tüm inşaat işleri ile uğraşanlara" yurtdışı çıkış yasağı getirilmesi çağrısında bulundu. Balık "sorumluları da cezasız bırakmamak adına yurdumuzda bulunan tüm inşaat işleri ile uğraşanlara yurtdışı çıkış yasağı getirerek sorumluların tespiti ve adalete teslimi konusunda acilen harekete geçmek gerekmektedir" dedi.

'Çarpık yapılaşmaya izin veren idari yöneticiler ve müteahhitler bu felaketin ilk sorumluları'

Balık, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Cumhuriyet tarihimizde yaşanan en büyük felaket olan ve 10 şehrimizi yerle bir eden üst üste iki kere yaşanan deprem felaketinde AKP hükümeti tek adam rejiminin yıkımına uğradı. AKP’li cumhurbaşkanından icazet almadan harekete geçemeyen devlet kurumları göstermelik bir şekilde deprem bölgesine giderek adeta depremzedelerle dalga geçercesine iki gün boyunca gidip sadece fotoğraf verdiler. Afet zamanlarının en büyük kurtarıcısı olan TSK ve Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarını engelleyen AKP hükümeti zorlu kış şartları altında depremzedelerimizi donarak ölüme terk etmişlerdir.

Devletin okulları, hastaneleri, havalimanları ve kurumları depremde yerle bir olmuşsa, sebebi kamuda çalışan binlerce mühendisi, mimarı, teknikeri devre dışı bırakıp yandaşa milyon dolarlık ihalelerle peşkeş çekilmesidir. Yıllardır yurttaşlarımızdan toplanan deprem vergileri ile yol yaptık diye övünerek, yurttaşlarımızdan topladıkları vergileri boşa tüketmişlerdir. Çarpık ve riskli yapılaşmaya izin veren idari yöneticiler ve gözlerini kan bürümüş müteahhitler bu felaketin ilk sorumlularıdır.

Olağanüstü hal ilan edildiği, binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği ve milyonlarca yurttaşımızın etkilendiği bu felakette öncelikli görevimiz depremzedelerimizin yaralarını sarmakken, sorumluları da cezasız bırakmamak adına yurdumuzda bulunan tüm inşaat işleri ile uğraşanlara yurtdışı çıkış yasağı getirerek sorumluların tespiti ve adalete teslimi konusunda acilen harekete geçmek gerekmektedir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; deprem felaketinde yaraları sarmak adına tüm yurdumuzda topyekûn harekete geçmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”